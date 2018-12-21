Москва, 21 декабря, 2018, 11:55 — ИА Регнум. После трёхдневного нисходящего ралли рынок нефти немного стабилизировался, и дальнейшее снижение нефтяных котировок пока остаётся под вопросом, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий экономист компании ФинИст Денис Лисицын.

eluela31 Нефть

Цены на нефть подбираются к отметке, когда себестоимость добычи сланцевой нефти в США станет нерентабельной и американским нефтяным компаниям станет невыгодно добывать сланцевую нефть. В связи с этим на внутреннем рынке США может возникнуть дефицит коммерческой нефти, о чём уже говорит статистика по коммерческим запасам, которая вторую неделю подряд в отрицательной зоне, но пока выше прогнозируемого, что в данный момент не оказывает сильного влияния на нисходящий тренд.

«Нефть марки Brent подошла к психологически важному уровню $55 за баррель, откуда возможно снижение ещё до $53 за баррель, марка WTI торгуется возле $46 за баррель, и движение к котировкам $43 за барtель не за горами», — считает эксперт.

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