Нефть: риск обновления минимумов высок

Москва, , 09:37 — REGNUM Котировки черного золота 20 декабря углубили спад, утратив уровень $55 впервые с сентября 2017 года. Brent коснулась отметки 54,57, а к закрытию скорректировалась в район $55, потеряв за день порядка 5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

«Несмотря на очевидную перепроданность, Brent никак не может нащупать дно, отчасти по причине того, что к фундаментальным факторам, которые давят сейчас на рынок, добавляется спекулятивная составляющая, и ее влияние не стоит недооценивать. У спекулянтов срабатывает цепная реакция — по мере возобновления распродаж они подключаются к игре, что выливается в мощную просадку цен», — пояснил эксперт.

Основания для такого поведения все те же — недоверие к ОПЕК, беспокойство по поводу мирового спроса, высокая активность на сланцевых месторождениях США. Напомним, запасы сырой нефти в Штатах на прошлой неделе сократились всего на 0,5 млн вместо прогнозировавшихся 3 млн баррелей.

«На данном этапе нет никаких гарантий того, что дно нащупано, и теперь цены будут восстанавливаться. Напротив, риск обновления минимумов довольно высок. Учитывая скептицизм мировых инвесторов в целом, которые вместо ралли Санта-Клауса продолжают ликвидировать длинные позиции по акциям, дальнейшие распродажи в сегменте рисковых активов могут отправить Brent к отметке $53, тем более что на попытках подъема нефть по-прежнему привлекает продажи», — полагает Мащенко.

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