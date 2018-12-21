Киев, 21 декабря, 2018, 10:58 — ИА Регнум. Если в течение 90 дней каноническая Украинская православная церковь не переименует себя в Русскую православную церковь, её храмам отменят регистрацию, заявил депутат парламентской фракции «Народный фронт» Сергей Высоцкий 20 декабря в интервью изданию «Гордон».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

"Церквям, центры или руководители которых находятся в «стране-агрессоре», даётся три месяца на изменение устава. В своем названии они должны четко указать «страну-агрессора». Если через три месяца они не переименуются, им аннулируют регистрацию», — рассказал парламентарий.

Высоцкий считает, что в случае сопротивления незаконным действиям украинской власти УПЦ ещё больше настроит украинское общество против себя.

По мнению депутата, многие украинские прихожане состояли в УПЦ только потому, что эта структура была канонической, однако теперь церковь свою каноничность якобы «потеряла».

Напомним, 20 декабря Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому каноническая Украинская православная церковь должна изменить своё название.

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Ранее Константинопольский патриарх Варфоломей направил письмо главе УПЦ Онуфрию, в котором заявил, что тот не сможет носить титул митрополита Киевского после создания объединённой раскольничьей церкви на Украине.

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