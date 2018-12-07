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Патриарх Варфоломей назвал главу УПЦ МП «незаконным» и позвал на собор

Общество

Раньше патриарх считал Онуфрия главой канонической церкви

Киев, 7 декабря 2018, 17:55 — REGNUM  Константинопольский патриарх Варфоломей прислал письмо главе канонической Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрию, в котором назвал его «незаконным» митрополитом Киевским, а также пригласил поучаствовать в объединительном раскольничьем соборе, сообщил представитель УПЦ МП Александр Драбинко 7 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

«Обращаясь к вам «Высокопреосвященный митрополит Киевский» в форме икономии и милости, мы сообщаем вам, что после выборов предстоятеля украинской церкви органом, который будет состоять из клириков и мирян, вы не сможете экклезиологически и канонически носить титул митрополита Киевского, который вы все равно носите сейчас в нарушение описанных условий официальных документов 1686 года», — сказано в письме.

Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда отметил резкое изменение риторики Варфоломея:

«Патриарх Варфоломей, ранее не раз подчеркивавший, что единственным каноническим главой Украинской Церкви является митрополит Онуфрий, теперь позволяет себе в его адрес откровенно оскорбительные слова», — прокомментировал он текст послания.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоится собор, на котором будет создана объединённая раскольничья церковь под руководством Константинопольского патриархата. В соборе примут участие не только священнослужители, но и приглашённые ими гости, а также президент Украины Пётр Порошенко.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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