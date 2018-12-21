Украинским раскольникам срочно нужен известный «бренд» — юрист УПЦ МП

Киев, , 08:12 — REGNUM Любые попытки государства навязать церкви новое название являются незаконными, даже если для этого принимаются специальные законы, заявил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов 20 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Даже если антицерковный закон №5309 вступит в силу, каноническая Украинская православная церковь не лишится своего названия. Любые попытки государства принудить религиозное объединение изменить название являются нарушением международного права, отметил священнослужитель.

«Почему такая спешка? Дело в том, что юридически такого объединения как «Православная Церковь Украины» не существует, потому спешат зарегистрировать устав, где также хотят закрепить право называться УПЦ», — отметил юрист.

Александр Бахов также рассказал, что название УПЦ нужно настоящему главе объединённой раскольничьей «церкви» Филарету:

«Ну конечно это делается по просьбе Филарета, чтобы удовлетворить его амбиции. Для внешнего управления — митрополит Епифаний с названием ПЦУ, для внутреннего управления — патриарх Филарет с названием УПЦ».

Напомним, 20 декабря Верховная рада Украины приняла скандальный закон №5309, который обязывает каноническую Украинскую православную церковь изменить название, а также запрещает священникам УПЦ МП проводить службы в ВСУ.

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Ранее глава религиозной организации «Киевский патриархат» Филарет признал, что является реальным руководителем объединённой раскольничьей церкви, а Епифаний лишь представляет её на международном уровне.

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