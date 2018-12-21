Уссурийск, Приморский край, 21 декабря, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Жители приморского города Уссурийска разозлились на журналистку местного телеканала «Телемикс» Екатерину Харину за неуместный, с их точки зрения, вопрос, адресованный главе государства Владимиру Путину по поводу объединения Приморья и Сахалина. Уссурийцы надеялись, что журналистка спросит про насущные и волнующие их проблемы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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Жители Уссурийска отнеслись к неожиданному вопросу об объединении Приморского края и Сахалина крайне негативно. По их мнению, в городе достаточно проблем, о которых можно было заявить президенту. Среди них самая главная — ежегодные потопы. Ещё одна проблема — строительство трассы Пограничный — Покровка — Уссурийск, также дороги Борисовка — Корсаковка, строительство дамб.

«Надо было спросить у президента, когда построят дорогу Пограничный — Покровка — Уссурийск. Люди страдают, люди гибнут в авариях, А вы задали вопрос, вообще не актуальный ни для города, ни для районов, окружающих Уссурийск!» — написали жители города в комментариях в инстаграм журналистки.

«Н-да-а-а. Это фиаско было. Поехала «мечту свою исполнять». Какие там проблемы города, зачем?»

«Обидно. Позоруха это, ребята», — такие комментарии оставляют жители Уссурийска в инстаграм Екатерины Хариной.

Между тем главный редактор телеканала «Телемикс» Рената Файзуллина убеждена, что вопрос был очень правильный.

«Объединение Приморского края и Сахалина, бюджет которого не дотационный, пойдет на пользу и Уссурийску», — привела слова Файзуллиной «Комсомольская правдав Приморье».

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина журналистка из Уссурийска спросила его о возможности объединения Приморья и Сахалина. Глава государства ответил, что это внутреннее дело регионов.

Ранее на такой же вопрос на своей конференции ответил новый губернатор Приморья, экс-глава Сахалина Олег Кожемяко. Он сказал, что решать такие вопросы нужно на референдуме, добавив при этом, что имеет большой опыт в таких вопросах, имея в виду слияние Корякии и Камчатки.

Врио губернатора Сахалина Валерий Лимаренко, комментируя слова главы государства, сказал, что полностью разделяет позицию Владимира Путина. Лимаренко добавил, что Сахалин — самодостаточный регион с высокой бюджетной обеспеченностью и основная задача сейчас — добиться того, чтобы этот бюджет работал на повышение качества жизни жителей островного региона. Он также сказал, что из разговоров с людьми понял, что на Сахалине никто не хочет никакого объединения. Поэтому вопрос такой в повестке островного региона не стоит.

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