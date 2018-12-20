Путин об объединении Сахалина и Приморья: Это внутреннее дело регионов

Владивосток, , 15:53 — REGNUM На ежегодной большой пресс-конференции президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос о возможном объединении двух дальневосточных субъектов — Приморья и Сахалина. Глава государства, отвечая, отметил, что это внутреннее дело двух соседствующих регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Объединение любых субъектов Федерации — это дело самих субъектов. Если захотят Приморье и Сахалин, то надо смотреть законы. Сахалин самодостаточный регион. Средний доход населения получше. Это внутреннее дело двух регионов. У нас целый комплекс развития Дальнего Востока и Приморского края: это развитие ТОР, портов, аэропортов. Будем обязательно развивать науку, образование, Дальневосточный федеральный университет, судостроительный кластер — там будут строиться самые крупные по тоннажу суда в России, такие не строились даже в советские времена. Я не сомневаюсь, что мы добьёмся положительных результатов», — ответил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как глава государства назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на должность врио губернатора Приморья, общественность активно заговорила о возможном слиянии Сахалина и Приморья.

В четверг, 20 декабря Владимир Путин провёл 14-ю по счёту пресс-конференцию.