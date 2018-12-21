Врио главы Сахалина об объединении регионов: Разделяю позицию президента

Южно-Сахалинск, , 05:22 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина об объединении Сахалинской области и Приморья. Лимаренко подчеркнул, что полностью разделяет позицию главы государства по этому вопросу, что Сахалин самодостаточный регион, а его жители не хотят никакого объединения, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Я полностью разделяю позицию, высказанную президентом. Сахалин — самодостаточный регион с высокой бюджетной обеспеченностью. Наша основная задача — добиться того, чтобы возможности бюджета региона воплотились в благополучную жизнь сахалинцев и курильчан. Из общения с людьми мне известно, что каких-либо территориальных изменений они не хотят. Жителей региона, как и меня, заботят, прежде всего, вопросы повышения качества жизни, развития инфраструктуры региона и его самостоятельных стратегических перспектив. Вопрос же объединения региона с кем-либо в региональной повестке сегодня не стоит», — написал Валерий Лимаренко в своём телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря президент России Владимир Путин провёл традиционную пресс-конференцию. В ходе пресс-конференции журналистка из приморского Уссурийска задала главе государства вопрос о возможном присоединении Сахалинской области к Приморскому краю. Владимир Путин ответил, что объединение — внутреннее дело регионов. Ранее, отвечая на такой же вопрос, губернатор Приморья Олег Кожемяко ответил, что объединение субъектов должно решаться путем референдума, добавив при этом, что имеет большой опыт в этой сфере, упомянув слияние Корякии и Камчатки.