Москва, 21 декабря, 2018, 08:26 — ИА Регнум. В случае размещения американских ракетных систем средней и меньшей дальности на территории европейских стран, российские ракетчики вынуждены держать под прицелом районы размещения таких систем. Об этом в эфире «Первого канала» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Research.archives.gov Американские ракеты средней дальности «Першинг-2»

В ходе программы «Большая игра» официальный представитель Кремля прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что действия США по выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут привести к ядерной войне.

Песков напомнил, что глава государства неоднократно подчеркивал — в результате выхода Вашингтона из ДРСМД у США может появиться возможность установить ракеты средней и меньшей дальности в странах ЕС. Это создает потенциальную угрозу для России.

«Размещение там этих ракет и их потенциальное нацеливание в сторону России приведет к тому, что РФ, с тем чтобы создать паритет, возьмет эти пусковые установки под прицел», — разъяснил пресс-секретарь российского президента.

Напомним, 20 декабря в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин выразил сожаление по поводу вероятного выхода США из ДРСМД и подчеркнул, что в результате таких действий нарастает опасность ядерного столкновения.

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