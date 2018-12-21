Владивосток, 21 декабря, 2018, 06:38 — ИА Регнум. Вице-премьер правительства России, полпред президента Владимира Путина на Дальнем Востоке Юрий Трутнев рекомендовал организовать переезд полпредства из Хабаровска во Владивосток в течение года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир КОБЗАРЬ Владивосток

Читайте также: Центр Дальневосточного федерального округа перенесён во Владивосток

«Я поставил задачу полпредству переехать в течение года во Владивосток. Я сказал, что это надо сделать на основании максимально открытых конкурсных процедур»,— озвучил решение Юрий Трутнев.

На данный момент полпредство находится в Хабаровске и планируемый переезд — логичный шаг после переноса столицы ДФО во Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, с инициативой перенести столицу Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток выступил нынешний губернатор Олег Кожемяко. Владимир Путин поддержал предложение и 13 декабря подписал указ о переносе столицы.

Читайте также: РБК: Путин одобрил перенос «столицы» Дальнего Востока во Владивосток