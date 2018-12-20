Москва, 20 декабря, 2018, 15:45 — ИА Регнум. Сегодня, 20 декабря, в ходе большой пресс-конференции глава российского государства Владимир Путин назвал два важнейших события уходящего года, передает корреспондент.

Kremlin.ru На финальном матче чемпионата мира по футболу

Путин отметил, что главными событиями в 2018 году были выборы президента России и чемпионат мира по футболу.

«Как оказалось, чемпионат мира по футболу стал ярким и запоминающимся событием не только для России, но и для мира», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, многие вопросы по итогам пресс-конференций Владимира Путина становятся поводом для оформления поручений правительству России, отдельным министерствам и ведомствам.

Пресс-конференции такого рода проводятся Путиным с 2001 года.

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