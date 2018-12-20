Москва, 20 декабря, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин пообещал разобраться с вопросом газификации районов на севере Ленинградской области, а также обратить внимание на траты представителей ряда структур Газпрома, которые вызывают вопросы у СМИ и гражданского общества. Об этом президент заявил на своей пресс-конференции 20 декабря в ответ на вопрос журналиста издания 47news из Ленобласти.

D Coetzee Газ

Представитель СМИ рассказал, что Газпром якобы считает нецелесообразным вкладываться в газификацию на Карельском перешейке, в Приозерском и Выборгском районах Ленобласти, а также на севере Петербурга. При этом власти Ленобласти подготовили соответствующую инфраструктуру, но газ в населенные пункты до сих пор не пришел. При этом некоторые представители газовой корпорации и их родственники, по словам журналиста, не стесняются показывать роскошный уровень личного потребления, в частности, летают за границу на частных самолетах. «Не заигрались ли они?» — спросил корреспондент.

«То, что вы обратили на это внимание — это правильно, я тоже посмотрю, где они там летают и на чем», — отреагировал Владимир Путин.

Комментируя вопрос о газификации российских регионов, президент сообщил, что потребление газа внутри страны растет вместе с увеличением экспортных объемов.

«Вопрос ведь не только в Газпроме, он доводит трубу до населенных пунктов, а дальнейшее распределение, так называемая «последняя миля», этот вопрос должен решаться с помощью регионов», — заметил президент.

Корреспондент 47news напомнил, что регион в данном случае свою распределительную инфраструктуру уже построил.

«Построил? Хорошо, я проверю, и посмотрю. Конечно, Газпром исходит из экономической целесообразности, но кроме экономической целесообразности есть вопросы, связанные с социальными проблемами. Я посмотрю, насколько она построена: между заявлениями местных властей и реалиями очень часто дистанция большого размера. Я обращу на это внимание, обязательно посмотрю на этот вопрос и отреагирую» — сказал Владимир Путин.

Он уточнил у журналиста локацию проблемы — это Приозерский, частично Выборгский район Ленобласти и часть севера Санкт-Петербурга, отметив, что хорошо знает эти места.

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Как сообщало Управление информации ПАО «Газпром», с 2003 года компания направила на газификацию Ленобласти 7,77 млрд руб., было построено 38 межпоселковых газопроводов общей протяженностью около 460 км. Уровень газификации региона увеличен с 49,9% до 67,7% (в среднем по России — 68,1%). В 2018 году Газпром планировал инвестировать в газификацию Ленинградской области 1,12 млрд рублей.