Мадрид, 20 декабря, 2018, 14:04 — ИА Регнум. У берегов испанской Галисии затонуло рыболовецкое судно Silvosa, один человек погиб, сообщила Служба спасения на море на своей странице в Twitter.

Кораблекрушение

Отмечается, что инцидент произошел утром 20 декабря в порту Мальпики. В этот момент на борту судна находились четыре человека, один из них погиб, троим удалось спастись.

По некоторым данным, в этом районе наблюдались сильные волны. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 декабря в Китае на реке Янцзы около городу Чунцина затонуло грузовое судно, погибли четыре человека.

Читайте также: Тела четырех членов экипажа грузового судна найдены в центральном Китае