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Тела четырех членов экипажа грузового судна найдены в центральном Китае

Происшествия

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени 8 декабря в реке Янцзы близ района Ваньчжоу города Чунцина

Пекин, 17 декабря 2018, 05:30 — REGNUM  Спасатели обнаружили четыре тела членов экипажа затонувшего грузового судна на реке Янцзы близ города Чунцина, сообщает агентство Синьхуа.

Инцидент произошел около 19:00 по местному времени 8 декабря в реке Янцзы близ района Ваньчжоу города Чунцина, все пять членов экипажа с тех пор числились пропавшими без вести. Тела четырех членов экипажа были извлечены 14 декабря, тело еще одного до сих пор найдено не было.

Продолжается расследование причин произошедшего. Как сообщало ИА REGNUM, по горячим следам в район поиска была направлена поисково-спасательная команда, однако, несмотря на это, кампания по поиску пропавших моряков затянулась на многие дни.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае продолжаются поиски членов экипажа затонувшего грузового судна

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