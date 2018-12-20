Новосибирск, 20 декабря, 2018, 12:49 — ИА Регнум. В ходе большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучал вопрос из Новосибирской области, касающийся проекта «Академгородок 2.0».

Дмитрий Иконников. В единстве производства и науки — могущество и будущность страны! 1986

По словам новосибирской журналистки, представляющей регион, «Академгородок 2.0» — уникальный проект для всей страны:

«Но за технологической составляющей этого проекта стоит ряд задач не меньшего масштаба. Это строительство жилья для тех, кто будет его воплощать, дороги, детские сады, школы. Вопрос наш заключается в том, не разобьются ли наши научные амбиции о быт? Будет ли где жить учёным?»

В ответ Владимир Путин подчеркнул, что если нужно будет дополнительно что-то сделать для решения социальных вопросов, это будет решаться.

«Я понимаю, что это очень важная составляющая вообще всего этого процесса, мы с руководителем региона (губернатор Новосибирской области Андрей Травников — прим. ИА REGNUM ), конечно, будем над этим работать. Когда я был в Новосибирске, мы об этом тоже говорили с коллегами. Первая задача федерального центра — выполнить свои обязательства, связанные с установками, которые дают возможность развития Академгородку, которые дают возможность, кстати, и деньги зарабатывать на этих высоких технологиях. А за этим и «социалка» подтянется. Но если нужно будет дополнительно что-то сделать для решения социальных вопросов, конечно, мы будем стараться это делать. Кстати говоря, ипотека растёт у нас в последнее время. Будем её поддерживать. Свыше 20% рост ипотечного кредитования. Но, конечно, для Академгородка будем думать, если такая острая потребность есть в помощи из федерального центра, обсудим», — сказал глава государства.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, проходит большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Вопросы президенту готовы задать порядка 1,7 тыс. журналистов.

Напомним, план развития научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0» разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством Новосибирской области совместно с Сибирским отделением РАН году в 2018 году.

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