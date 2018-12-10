В Новосибирске приступили к реализации «Академгородка 2.0»

Новосибирск, , 07:44 — REGNUM Новосибирская область приступила к реализации проекта научного центра «Академгородок 2.0», сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

«В отношении объектов инфраструктуры, социальных объектов Новосибирского научного центра проделана большая работа. Проработка отдельных проектов, входящих в «Академгородок 2.0», продолжается», — заявил губернатор региона Андрей Травников на совещании, посвященном рабочим вопросам реализации проекта, в областном правительстве 7 декабря.

Комплексный план развития Сибирского отделения РАН утверждён распоряжением правительства России от 1 декабря. Он предусматривает создание научной и научно-производственной кооперации, инфраструктуры для проведения исследований и разработок, кадрового потенциала СО РАН. Появятся новые лаборатории, центры развития компетенций руководителей научных и научно-технических проектов, будут обновлены приборные базы, созданы новые уникальные установки класса «мегасайенс».

Запланировано проектирование и строительство Сибирского кольцевого источника фотонов — СКИФ — одного из главных научных объектов «Академгородка 2.0». На его создание будет направлено 37 миллиардов рублей. Проведение первых международных научных исследований с использованием СКИФ запланировано до конца декабря 2024 года.

Для реализации всех проектов плана развития ННЦ необходимы дополнительные ресурсы и новосибирские власти уверяют, что будут работать над их привлечением.

Как сообщало ИА REGNUM, план развития научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0» разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина правительством Новосибирской области совместно с Сибирским отделением РАН году в 2018 году. Проект пилотный — в нём отрабатывается взаимодействие федеральных и региональных органов власти по развитию территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала.

По итогу уже проделанной работы, сформирован 31 проект по развитию научной и инновационной инфраструктуры, созданию высокотехнологичных предприятий, и 43 проекта по развитию социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры Новосибирского научного центра на основе новой градостроительной концепции.

В конце августа в рамках Международного форума и выставки технологического развития «Технопром-2018» губернатор областиАндрей Травников доложил о ходе выполнения его поручения Владимиру Путину.

Напомним, что поручение о разработке ННЦ президент России дал по итогам заседания Совета по науке и образованию и встречи с учёными Сибирского отделения РАН в Новосибирске 8 февраля 2018 года.

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