Иркутск, 20 декабря, 2018, 10:45 — ИА Регнум. Уже сегодня, 20 декабря, состоится большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. На это мероприятие аккредитованы свыше 1,7 тыс. журналистов. Но вопросы президенту хотели бы задать не только представители СМИ, но и политики, общественные деятели, блогеры из регионов России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В том числе вопросы накопились у жителей сибирских регионов.

«Допускаете ли вы реформу системы власти в стране в пользу парламента, и какова ваша позиция относительно территориальной реформы (укрупнение регионов)?» — такой вопрос главе государства хотел бы задать политолог из Хакасии Дмитрий Буреев.

Председатель общественного экологического движения «Чистый край» Евгений Ходос хотел бы спросить у Владимира Путина, когда будет проведён газопровод в Красноярск? Ведь столица региона страдает от экологических проблем, а газификация — один из способов их решения. В настоящее время Красноярск не газифицирован.

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Обратиться к президенту хотел бы и политолог из Иркутской области Сергей Шмидт:

«Вопросов к президенту у меня нет. Есть жалоба — на невероятных объёмов бюрократический маразм, творящийся в высшем образовании и убивающий образование. Если сформулировать эту жалобу в виде вопроса, то он будет звучать так: в курсе ли президент, что образование задыхается под «железной пятой» бюрократии?»

Вопросы к главе государства есть и у жителей Бурятии. 3 ноября 2018 года эта республика (а также Забайкальский край) была переведена из состава Сибирского федерального округа (СФО) в Дальневосточный (ДФО).

«Я бы спросил у президента про разработку новой экологоориентированной экономики для Байкальской природной территории. Например, программа «Великое озеро великой страны» провалена, а всё, что сейчас предлагается, это мероприятия исключительно ради экономического развития, в ущерб природы. Это путь в никуда, тупик. Расплачиваться будут наши внуки и последующие поколения», — сказал блогер из Бурятии Эрдэм Гомбоев.

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Вопрос ещё одного жителя республики — председателя Федерации традиционных игр народов Бурятии Алексея Гыргенова — также касается озера Байкал:

«Я бы спросил Владимира Путина, газифицируют ли Бурятию? Из-за того, что мы до сих пор топимся дровами и углём, экология находится в плачевном состоянии, а население продолжает рубить лес Байкала».

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина пройдёт 20 декабря в Центре международной торговли в Москве. Глава государства ответит на вопросы журналистов.

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