Москва, 20 декабря, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Красную икру к праздничному столу не стоит покупать с рук или в местах несанкционированной торговли. Необходимо обратить внимание на маркировку и состав продукта, сообщает 20 декабря пресс-служба Роспотребнадзора.

Бутерброд с красной икрой

Так, не рекомендовано употреблять в пищу икру с добавкой Е-239 — уротропином. На этикетке должны быть указаны название рыбы, из которой изъяли икру, дата изготовления и фасовки.

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Маркировка на жестяной банке должна быть «выбита» изнутри и включать слово «ИКРА», номер завода-изготовителя, рабочей смены и индекс рыбной промышленности «Р». Также не допускается вздутие крышки и неполное заполнение банки икрой.

Искусственные икринки можно отличить от натуральных по ряду признаков. Настоящая икра имеет ядро, лопается при слабом нажатии, а при помещении в горячую воду слегка белеет и опускается на дно. Поддельный продукт — без ядра, с более жесткой оболочкой, он растворяется в воде, окрашивая её.

«Сдувшиеся» икринки говорят о разморозке продукта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роспотребнадзоре предупредилио мошенниках, которые действуют в сети и привлекают доверчивых покупателей обещанием праздничных акций и распродаж.

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