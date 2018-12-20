Хабаровск, 20 декабря, 2018, 08:30 — ИА Регнум. Жители Сахалинской области ждут, что в ходе пресс-конференции президент России Владимир Путин внесёт ясность в вопрос о переговорах с Японией по Курильским островам. Также островитян волнуют вопросы развития региона, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова. Владимир Путин и Синдзо Абэ

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«Мы даже не пытаемся пробиться на пресс-конференцию. Прежние попытки успехом не увенчались. Но очень надеемся, что глава государства внесёт ясность в вопрос о переговорах с Японией по Курилам. Ситуация «подвешенная», на островах люди встревожены. Нужна ясность. Также надеемся услышать о развитии Сахалина и, отдельно, реализации ФЦП «Развитие курильских островов». Сильный, развитый островной регион — залог того, что никто и никогда не захочет выяснять, а уж тем более оспаривать территориальную принадлежность наших островов», — сказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 декабря, Владимир Путин проводит традиционную пресс-конференцию. В Кремле ждут в первую очередь обсуждения международной повестки, в частности, российско-американских отношений и региональных конфликтов. Ожидается также, что отдельный блок будет уделён экономическим вопросам и региональной тематике.