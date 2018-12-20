ЛНР: ВСУ трижды нарушили режим прекращения огня
Луганск, 20 декабря, 2018, 07:19 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины трижды открывали огонь по территории ЛНР, заявили в Народной милиции ЛНР, сообщил 20 декабря официальный сайт оборонного ведомства.
Под обстрелом оказались позиции защитников ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Донецкий, Желобок и Лозовое.
Посёлок Донецкий подвергся обстрелу со стороны населённого пункта Нижнее. ВСУ применили 120-мм миномёты, выпустив по Донецкому семь мин.
В сторону Желобка было выпущено шесть 120-мм мин и восемь мин калибра 82 мм. Населённый пункт подвергся обстрелу из вооружения БМП и крупнокалиберного стрелкового оружия.
В сторону Лозового киевские силовики выпустили семь гранат из СПГ. По последним данным, потерь среди населения ЛНР и разрушений инфраструктуры нет.
Напомним, сутками ранее обстрелам со стороны ВСУ подвергся посёлок Желобок. Его обстреляли из 120-мм и 82-мм миномётов, а также гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
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Напомним, согласно Минским соглашениям, заключённым в феврале 2015 года, Украина обязана соблюдать режим прекращения огня, а также отвести от линии соприкосновения артиллерию калибра свыше 100 мм. Однако Киев в течение более трёх лет регулярно нарушает эти обязательства.