ВСУ трижды обстреляли посёлок Желобок в ЛНР

Луганск, 19 декабря 2018, 07:23 — REGNUM За минувшие сутки ВСУ три раза открывали огонь по позициям Народной милиции ЛНР в районе посёлка Желобок, заявили в оборонном ведомстве ЛНР, сообщил 19 декабря официальный сайт Народной милиции.
В течение дня украинские боевики выпустили 31 мину из 120-мм миномётов, и 16 мин из 82-мм миномётов, а также применили гранатомёты АГС и СПГ, использовали крупнокалиберное стрелковое оружие.
Обстрелы велись со стороны подконтрольных Украине посёлков Крымское и Причепиловка.
В пресс-службе Народной милиции заявили, что потерь среди военнослужащих и мирных жителей нет, данные о разрушениях инфраструктуры уточняются.
Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли три посёлка на территории ЛНР, применив 82-мм миномёты и гранатомёты СПГ.
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Напомним, артиллерия калибра свыше 100 мм должна быть отведена от линии соприкосновения сторон в Донбассе, согласно подписанным Украиной Минским соглашениям. Однако Киев даже не спешит их соблюдать, что наглядно демонстрируют самоходные артиллерийские установки, обнаруженные разведкой ЛНР на территории Республики, подконтрольной Украине.
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