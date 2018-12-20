Москва, 20 декабря, 2018, 04:56 — ИА Регнум. В настоящее время идет радикализация Украины для перехода к каким-то реальным действиям против России, при этом любой ответ России на любую провокацию заранее демонизирован, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Новые герои современной Украины

"Все время возникает вопрос, если Бандеру активизируют, если радикальные элементы активизируют, то их активизируют против русских… Значит, от этих слов хотят перейти к делу. Если при этом говорят, что русские будут осуществлять провокацию, то это значит только одно, сами наедут, а любой ответ будут считать провокацией», — описал политолог текущее положение дел на Украине.

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По его словам, первой ласточкой подобного поворота событий стал инцидент с тремя украинскими военными кораблями, которые незаконно и в обход всех международных норм вторглись в водное пространство России в Керченском проливе, после долгих уговоров были захвачены.

«Потеряны уже все рамки закона, права. Все, что делают русские, демонизировано заранее. И особо фантастический пример, конечно, с этим буксирщиком. Оно в любом случае с нашей стороны правовое, а с другой стороны, даже, если бы оно было неправовое, оно выеденного яйца не стоит. Оно поднято на уровень уничтожения народа, а Бандера, который уничтожал народы, объявлен героем», — отметил политолог, добавив, что при всем при этом это не вызывает никакого возмущения в так называемом «цивилизованном обществе», а значит, Украина кому-то очень нужна.

Как сообщало ИА REGNUM, день рождения украинского нациста Степана Бандеры стал официальным праздником на Украине. Верховная рада Украины признала этого преступника «выдающимся деятелем и теоретиком», на что никакой реакции «свободного мира» не последовало.