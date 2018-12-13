Порошенко объяснил свое заявление о «войне» с РФ

Брюссель, , 08:58 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко пояснил, что он имел в виду под «войной» с Россией в контексте инцидента в Керченском проливе. Разъяснение политик сделал перед началом встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе.

Украинский лидер отметил, что речь шла о «явном акте агрессии» со стороны России против независимой и суверенной Украины. Мир абсолютно ясно отреагировал, Россия пребывает в полной изоляции, заявил Порошенко журналистам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью американскому телеканалу Fox News Порошенко заявил, что происшествие в Керченском проливе — это «война» с Россией. При этом украинский президент обратился к «господину Путину».

«Господин Путин, это агрессия, господин Путин, это война. Это не шутка, не инцидент и не кризис», — сказал Порошенко.

В конце ноябре три украинских военных корабля были задержаны в Черном море за нарушение границы России. Киев заявляет об «агрессии», Москва же говорит о спланированной провокации украинских властей.

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