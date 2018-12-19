Йоханнесбург, ЮАР, 19 декабря, 2018, 19:37 — ИА Регнум. Прокуратура Зимбабве выдала ордер на арест Грейс Мугабе — жены свергнутого президента Зимбабве Роберта Мугабе, 19 декабря передает агентство Reuters.

DandjkRoberts Роберт Мугабе с женой

«Я могу подтвердить, что ордер на арест Грейс Мугабе был выдан в прошлый четверг», — сообщил журналистам представитель полиции Вишну Найду.

Требование ареста связано с делом модели Габриэллы Энгельс, в нападении на которую в Йоханнесбурге в 2017 году подозревают Грейс Мугабе. По словам представителя полиции, ЮАР может обратиться в Интерпол для исполнения ордера.

Читайте также: «Вперед с президентом Мугабе!»