Москва, 19 декабря, 2018, 16:28 — ИА Регнум. Курс евро по отношению к российскому рублю 19 декабря превысил отметку в 77 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Евро. 10. Деньги.

На текущий момент евро подорожал более чем на 58 копеек и составляет 77,01 рубля.

В последний раз, напомним, курс евро находился выше 77 рублей 14 ноября.

Курс доллара в ходе сегодняшних торгов подрос на 28 копеек и на данный момент составляет 67,56 рубля.

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