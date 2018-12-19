Пока все факторы против рубля – эксперт

Москва, , 09:56 — REGNUM Начавшееся 18 декабря ослабление российской валюты может получить продолжение и сегодня, 19 декабря, в первой половине торгового дня, заявил корреспонденту ИА REGNUM валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

«Геополитическое давление в виде решения Генеральной Ассамблеи ООН в отношении милитаризации Крыма, резкое падение нефтяных котировок из-за роста запасов сырья в США и рисков замедления темпов роста мировой экономики, все это привело к росту курсов основных валют против рубля на локальном валютном рынке», — пояснил эксперт.

19 декабря в первой половине динамика российской валюты будет определяться именно этими факторами. Однако ключевым событием дня станет оглашение итогов двухдневного заседания ФРС США в 22:00 по мск.

«Поведение американской валюты на рынке Forex найдет отражение и на стоимости доллара против рубля. В начале торгов доллар будет торговаться в район 67,20—67,50 руб., евро вырастет к 76,50 руб. Завершение торгов будет зависеть от решений американского регулятора», — считает Егоров.

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