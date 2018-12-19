Москва, 19 декабря, 2018, 13:05 — ИА Регнум. Согласие США продать Турции свои комплексы Patriot не отразится на договоренности Москвы и Анкары о поставках зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщил 19 декабря журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Eucom.mil Ракетный комплекс Patriot

Он назвал два процесса несвязанными и отметил, что Москва реализует уже имеющиеся договоренности с турецкой стороной. Проект и контракт по системам «Триумф» находится в стадии реализации и будет продолжен.

У России нет оснований не доверять Турции, которая обязалась не раскрывать третьим сторонам данные о российской ЗРС, добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, госдепартамент США одобрил возможную сделку по продаже Турции американских систем ПРО Patriot и сопутствующего оборудования на $3,5 млрд. При этом власти США недовольны намерением Анкары купить российские С-400.

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