Симферополь, 19 декабря, 2018, 09:52 — ИА Регнум. Учения по противовоздушной обороне прошли в Крыму для боевых расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф». Об этом сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв.

Владислав Осипов ИА REGNUM Комплекс С-400

Применение ракетных комплексов отработали боевые расчеты из состава дислоцированных на полуострове соединений армии ВВС и ПВО Южного военного округа. Военные отработали свёртывание пусковых и радиолокационных установок в районе дислокации и перемещение их в другие районы.

Расчеты развернули установки, провели привязку к местности и ориентирование, привели комплексы в боевой режим, после чего приступили к сбору данных о воздушной обстановке. Во время марша колонну прикрывали расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Итогом учений стало успешное электронное поражение цели, имитирующей средства воздушного нападения условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, очередной дивизион новейшей ЗРС С-400 «Триумф» будет развернут и заступит на боевое дежурство в Крыму до конца 2018 года. В сентябре стало известно о начале боевого дежурства комплексов в Евпатории. В январе 2017 года С-400 были размещены в Феодосии, в январе 2018 года — в Севастополе.

Читайте также: ЗРК С-400 размещены в Евпатории