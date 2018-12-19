Москва, 19 декабря, 2018, 09:24 — ИА Регнум. Из российского проекта по освоению Лаганского блока на шельфе в северной части акватории Каспийского моря решили выйти шведская нефтегазовая компания Lundin и трейдер Gunvor. Об этом пишет 19 декабря «Коммерсантъ».

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По сведениям источников издания, у Lundin данный проект был в России единственным, у Gunvor остается 26% капитала в комплексе по перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга (Ленинградская область).

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе девятого межрегионального российско-азербайджанского форума в Баку заявил, что власти двух стран рассчитывают на развитие перспективных нефтегазовых проектов на Каспии.

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