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РФ и Азербайджан должны активизировать нефтедобычу на Каспии — Путин

Экономика

Глава российского государства подчеркнул, что на рынке Азербайджана давно успешно работают российские энергетические компании

Баку, 27 сентября 2018, 15:22 — REGNUM  Лидеры России и Азербайждана рассчитывают на то, что перспективные нефтегазовые проекты на Каспии будут активно реализовываться предприятиями обоих государств. Об этом в ходе девятого межрегионального российско-азербайджанского форума в Баку заявил президент РФ Владимир Путин.

По словам главы российского государства, указанные проекты должны реализовываться «в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти и газа, экологии и, безусловно, биоресурсов». Также Владимир Путин подчеркнул, что на рынке Азербайджана давно успешно работают российские энергетические компании, в частности, «Роснефть», «Лукойл» и «Транснефть».

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля глава государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев заявил, что предприятие рассчитывает начать добычу первой продукции с новых месторождений в азербайджанском секторе Каспия в 2020—2021 годах.

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Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов
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