Москва, 19 декабря, 2018, 08:46 — ИА Регнум. Со следующего года Роскомнадзор намерен внедрить новую технологию для блокировки мессенджера Telegram за 20 млрд рублей, сообщает Русская служба BBC со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Telegram

По их данным, речь идет о технологии DPI (Deep packet inspection — «глубокий анализ пакетов»). Соответствующий программно-аппаратный комплекс, который устанавливается у провайдеров, анализирует интернет-трафик и отмечает пакеты данных, свойственные определенным сайтам и приложениям. Он же может и блокировать передачу данных с нежелательных ресурсов.

Напомним, в апреле 2018 года Таганский суд Москвы вынес решение о блокировке Telegram на территории России за отказ руководства мессенджера предоставить ФСБ РФ ключи шифрования от переписок пользователей, которых российские спецслужбы подозревают в организации теракта в метро Санкт-Петербурга.

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