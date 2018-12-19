Токио, 19 декабря, 2018, 08:38 — ИА Регнум. Правительство Японии настроено на упорные переговоры с Москвой по проблеме мирного договора. Об этом сегодня, 19 декабря, на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Иван Шилов ИА REGNUM Подпишут ли Путин и Абэ мирный договор своими руками

Такое заявление было сделано в ответ на вопросы по поводу протеста Японии в связи со строительством Россией жилья для военнослужащих на южной части Курил.

Подробнее: Строительство жилья на Курилах вызвало протест Токио

«Для коренного разрешения этой проблемы нужно разрешить проблему северных территорий и заключить мирный договор с Россией», — приводит ТАСС слова Суга.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Японии выразили протест по поводу строительства жилья для российских военных на островах Итуруп и Кунашир. Нота протеста Токио была передана Москве по дипломатическим каналам. В правительстве Японии напомнили, что информация о строительстве общежитий на «спорных» островах Курильской гряды появилась в момент интенсивных переговоров по заключению мирного договора между двумя странами.

Читайте также: В Японии назвали возможную дату заключения мирного договора с РФ

Напомним, предложение заключить мирный договор между Россией и Японией прозвучало 12 сентября в ходе заседания Восточного экономического форума. Его озвучил президент России Владимир Путин. Причём российский лидер предложил подписать его уже до конца 2018 года без предварительных условий, а уже затем решать все спорные вопросы. В свою очередь премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что мирный договор между странами может быть заключен только после решения территориального вопроса, имея в виду претензии Токио на острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу Хабомаи.