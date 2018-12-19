Москва, 19 декабря, 2018, 08:36 — ИА Регнум. В 2019 году в России вырастут в цене автомобили, бензин, сигареты и алкоголь. Об этом говорится в докладе Центробанка «О денежно-кредитной политике».

ИА REGNUM Рост цен

На ценах скажутся рост НДС, повышение акцизов и требования ВТО. Так, подорожание топлива и сигарет составит до 4,6%, автомобилей — 0,2%, спиртных напитков — 0,9%.

Более дорогое топливо и возросший НДС могут вызвать рост розничных цен на многие товары. Транспортировка и хранение на складах будет обходиться дороже, что может ощущаться в таких сегментах, как транспорт, путешествия, продажи недвижимости и бытовой техники, пишут «Известия».

Эксперты также помещают в «группу риска» хлебобулочные изделия, фрукты и ряд овощей, а также обувь и одежду. Так как ставка НДС для социально значимых товаров остается прежней — 10% — то роста цен на медикаменты, мясо, основные овощи, крупы, а также продукты для детей и диабетиков не ожидается.

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