В ноябре у жителей РФ стало больше «свободных денег»

Москва, , 07:58 — REGNUM Ноябрьский объем «свободных денег» у жителей России вырос на 8,4% по сравнению с октябрем и составил в среднем 23,2 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

В октябре показатель составлял 21,4 тысячи рублей. Среднегодовое значение индекса «свободных денег» с учетом октябрьских данных составляло 23 тыс. рублей.

В городах с миллионным населением ноябрьский индекс вырос на 6,1% — до 29,5 тыс. рублей. Для городов, где проживают от 500 тыс. до 1 млн человек, показатель составил 24,6 тыс. рублей (+8,8% к октябрю), в городах с населением менее 500 тыс. человек — 16,3 тыс. рублей (+11,6%).

Индекс свободных денег говорит о разнице между доходами домашних хозяйств и расходами на необходимые товары и услуги. Он рассчитывается с учетом данных о потреблении 40 тыс. человек и 15 тыс. домохозяйств в 220 российских городах.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре один поход в магазин «обошелся» российскому потребителю в среднем в 528 рублей (+4,6% к октябрю). Кроме того, повседневные расходы выросли в преддверии новогодних праздников на 3,1%.

Читайте также: Перед Новым годом расходы граждан РФ значительно выросли

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперты: в ноябре граждане РФ стали тратить больше