Женева, Швейцария, 19 декабря, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Прибывший на переговоры по мирному урегулированию в Сирии в Женеву глава МИД РФ Сергей Лавров не смог сдержать смеха в ответ на вопрос журналиста о «российском вмешательстве» в американские выборы, передает «Пятый канал».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Инцидент произошел в тот момент, когда глава российского дипломатического ведомства прибыл во Дворец наций в Женеве и направлялся с коллегами в комнату для переговоров.

Вместо того чтобы спросить Лаврова об его ожиданиях от предстоящей встречи, западный корреспондент в очередной раз задал вопрос о «вмешательстве России» в президентские выборы в США. Глава МИД РФ в ответ рассмеялся и оставил вопрос без ответа.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новый доклад о «российском вмешательстве», подготовленный экспертами для комитета по разведке сената США может вызвать только непонимание.

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