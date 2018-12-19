Токио, 19 декабря, 2018, 08:05 — ИА Регнум. Власти Японии выразили протест по поводу строительства жилья для российских военных на островах Итуруп и Кунашир. Об этом со ссылкой на заявление главного секретаря правительства Японии Ёсихидэ Суги сообщает 19 декабря агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Отмечается, что нота протеста Токио уже передана Москве по дипломатическим каналам. В правительстве Японии напомнили, что информация о строительстве общежитий на «спорных» островах Курильской гряды появилась в момент интенсивных переговоров по заключению мирного договора между двумя странами.

Читайте также: Митинг против передачи Курильских островов Японии прошел на Сахалине

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что на сегодняшний день официальный Токио не готов признавать итоги Второй мировой войны, без чего невозможно вести разговор о заключении мирного договора с Россией.

Читайте также: Лавров прокомментировал переговоры с Японией по мирному договору