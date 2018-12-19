Москва, 19 декабря, 2018, 08:02 — ИА Регнум. В настоящее время основная инновационная инфраструктура сконцентрирована в отдельных крупных городах России. Стратегия же предусматривает повышение активности регионов в первую очередь через развитие локальной инновационной инфраструктуры, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по инвестициям РВК Алексей Басов.

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«Сегодняшняя концентрация инноваций в нескольких крупных городах России — это существенный дефект, дисбаланс, который нужно устранять. Именно поэтому нужно создать распределённые региональные центры в городах с населением от 1 млн человек. Эти центры в первую очередь направлены на вовлечение населения в предпринимательскую и научную активность», — отметил эксперт.

Для увеличения потока и качества проектов будет создана инфраструктура поддержки технологического бизнеса. Она будет формироваться вокруг крупных федеральных университетов. На примере США видно, что там университеты играют очень значимую роль в разработке новых технологических решений. Пассивность российских вузов в инновационной экономике является серьезным препятствием.

«В рамках стратегии в региональных вузах планируется создавать центры апробации и прототипирования новых технологий. Это позволит снизить долю ошибок будущих предпринимателей. Также в планах запустить в городах России центры коллективного пользования для стартапов — аналог акселераторов — которые позволят упростить доступ к юридическим и финансовыми механизмам для начинающих компаний», — пояснил Басов.

В частности, к 2030 году запланирован запуск в России не менее 30 центров коллективного пользования услугами для малых инновационных компаний (в том числе услугами по таможенному оформлению, регистрации интеллектуальной собственности, совместным закупкам и др.), а также не менее 30 центров апробации и прототипирования, где проекты смогут воспользоваться инфраструктурой для проведения НИОКР, получить менторскую поддержку и др.

«Инициативы по развитию компетенций венчурного сообщества предусматривают запуск образовательных программ для технологических предпринимателей и специалистов венчурных фондов совместно с глобальными образовательными центрами. Таким образом, со временем вклад регионов России в инновационное развитие будет увеличен», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщает ИА REGNUM, Российская венчурная компания (РВК) намерена увеличить суммарное предложение капитала на рынке венчурного инвестирования до 2,7 трлн рублей в рамках реализации стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций России до 2030 года. РВК представила Стратегию развития венчурного рынка.

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