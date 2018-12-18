Эксперты ожидают увеличения объёма венчурных сделок в России в 30 раз

Москва, , 15:11 — REGNUM Годовой объем сделок на российском рынке венчурного капитала может вырасти к 2030 году в 30 раз — до 410 млрд рублей. Такой прогноз сделан в проекте Стратегии развития рынка венчурных и прямых инвестиций на период до 2025 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, сообщает 18 декабря пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

Документ подготовлен РВК совместно с Министерством экономического развития России. Он предусматривает расширение круга инвесторов, привлечение на отечественный рынок капитала из-за рубежа, экономическую экспансию России на международных рынках, развитие инструментов поддержки технологического предпринимательства, а также совершенствование нормативно-правовой базы.

Предполагается, что 30-кратный рост на рынке венчурных инвестиций вызовет рост суммарного предложения капитала в десять раз — до 2,7 трлн рублей, а количество ежегодно создаваемых высокотехнологических проектов увеличится в 2−2,5 раза до 40 тысяч. При этом рынок сбыта инновационной продукции увеличится в два раза — до 10 трлн рублей.

«Стратегия ставит перед собой амбициозную цель по кардинальной трансформации ландшафта российской венчурной индустрии», — заявил заместитель генерального директора — инвестиционный директор РВК Алексей Басов.

АО «РВК» — государственный фонд фондов, институт развития венчурной отрасли Российской Федерации. Основными целями деятельности АО «РВК» являются стимулирование создания в России собственной индустрии венчурного инвестирования и исполнение функций Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ).

Читайте ранее в этом сюжете: В РФ за шесть месяцев 2018 года объем венчурного рынка вырос почти на 15%