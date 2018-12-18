Генуя, Италия, 18 декабря, 2018, 21:46 — ИА Регнум. Мэр Генуи Марко Буччи обнародовал проект нового моста взамен моста Моранди, в результате обрушения которого летом 2018 года погибли 43 человека, 18 декабря передает агентство Associated Press.

mattiarainieri0 Мост Моранди

Проект стоимостью 200 миллионов евро ($220 млн) создан архитектором Ренцо Пьяно. Новый мост будет освещаться 43 лампами-парусами — по одной на каждую жертву трагедии.

Строительство нового моста в Генуе займет 12 месяцев и должно быть завершено к концу 2019 года. Строить мост будут частная строительная компания Salini-Impregilo, государственная судостроительная компания Fincantieri и государственная железнодорожно-строительная компания Italferr.

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