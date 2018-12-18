Кронштадт, Санкт-Петербург, 18 декабря, 2018, 12:04 — ИА Регнум. Новый уникальный экспонат поступит в Музей малых самоходных подводных аппаратов в Кронштадте. Необитаемый телеуправляемый робототехнический морской комплекс МТК-200, предназначенный для аварийно-спасательных работ, доставлен в Санкт-Петербург из Петропавловска-Камчатского.

Mil.ru Комплекс МТК-200

Как пояснили 18 декабря в пресс-службе Западного военного округа, МТК-200 на гусеничном ходу стоял на вооружении ВМФ СССР в 1980-х годах. Он оснащен двумя манипуляторами и видеокамерами, может поднимать на поверхность предметы весом до 100 кг.

Комплекс станет первым необитаемым экспонатом Музея батискафов на пристани у Петровского парка Кронштадта. Сейчас в составе коллекции — шесть обитаемых подводных аппаратов.

Музей под открытым небом открыт для посетителей в выходные дни.

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Как отмечают в ЗВО, в реставрации собранных со всех флотов страны экспонатов и подготовке экспозиции участвовали судостроительные заводы «Адмиралтейские верфи», «Пелла», «Канонерский судоремонтный завод», предприятие «Обуховское», Научно-исследовательский институт спасания и подводных технологий ВУНЦ ВМФ «Военно-Морская академия», аварийно-спасательных отряд, экспедиционный аварийно-спасательных отряд, специалисты управления поисковых и аварийно-спасательных работ Балтийского флота, службы поисковых и аварийно-спасательных работ Ленинградской военно-морской базы.

Помимо Музея батискафов, военно-исторический парк ЗВО в Кронштадте включает в себя эскадренный миноносец «Беспокойный», комплекс береговых батарей, форты «Александр I» («Чумной») и «Кроншлот», музей А.С.Попова и другие объекты.