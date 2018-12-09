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Батискафы от мала до велика можно рассмотреть и потрогать в Кронштадте

Общество

По соседству развернута выставка различного корабельного вооружения, стоят на якоре боевые корабли

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Батискафы от мала до велика можно рассмотреть и потрогать в Кронштадте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подводный аппарат АС-5

Кронштадт, Санкт-Петербург, 9 декабря 2018, 13:00 — REGNUM  Уникальная экспозиция малых подводных самоходных аппаратов развернута в Средней гавани Кронштадта. Она стала первой в России и крупнейшей в мире выставкой малых подлодок, батискафов и других подобных устройств для погружения в подводный мир.

Необычный музей расположен на пристани у Петровского парка Кронштадта, он открыт для посетителей по выходным дням и входит в состав военно-исторического парка Западного военного округа.

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Музей малых самоходных подводных аппаратов в Кронштадте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музей малых самоходных подводных аппаратов в Кронштадте
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Музей малых самоходных подводных аппаратов в Средней гавани
Дарья Драй © ИА REGNUM
Музей малых самоходных подводных аппаратов в Средней гавани

Экспонаты музея под открытым небом предоставлены Военно-морским флотом, научными организациями и предприятиями рыболовной промышленности, которые также используют подводное снаряжение. Все аппараты были отреставрированы силами военнослужащих Ленинградской военно-морской базы и сотрудниками судоремонтных заводов Санкт-Петербурга.

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Обитаемый самоходный аппарат типа «Риф»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Обитаемый самоходный аппарат типа «Риф»
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Автономный рабочий снаряд АС-22
Дарья Драй © ИА REGNUM
Автономный рабочий снаряд АС-22

В настоящее время на обозрение представлены две сверхмалые подводные лодки «Тритон-1М» и «Тритон-2», автономный рабочий снаряд АС-22, спасательный подводный снаряд АС-5, передвижная рекомпрессионная водолазная станция ПРС-ВМ на базе грузовика ЗИЛ-131, обитаемые самоходные аппараты типа «Риф» и «Лангуст».

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Подводная лодка «Тритон-2»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Подводная лодка «Тритон-2»
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Сверхмалая подлодка «Тритон -1М»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сверхмалая подлодка «Тритон -1М»

Эти устройства предназначены для транспортировки водолазов к месту подводных работ, с их помощью можно проводить аварийно-спасательные, ремонтные и исследовательские работы.

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Спасательный подводный снаряд АС-5
Дарья Драй © ИА REGNUM
Спасательный подводный снаряд АС-5
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Винты аппарата «Тритон-2»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Винты аппарата «Тритон-2»

Тех, кто придет на пристань посмотреть на батискафы, наверняка также заинтересует экспозиция военной техники, состоявшей на вооружении советского и российского Военно-морского флота. Боевые аналоги некоторых из представленных образцов до сих пор находятся на дежурстве на кораблях и судах ВМФ России, несущих службу в морях и Мировом океане.

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Артустановка эсминца «Беспокойный»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Артустановка эсминца «Беспокойный»
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Крылатая ракета П-15M
Дарья Драй © ИА REGNUM
Крылатая ракета П-15M

Здесь можно увидеть различные артиллерийские системы, зенитные и противокорабельные ракеты, торпеды, морские мины и глубинные бомбы, ракетные пусковые установки, бомбомёты, торпедные аппараты и другое вооружение и оборудование боевых кораблей.

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Зенитная управляемая ракета B-600
Дарья Драй © ИА REGNUM
Зенитная управляемая ракета B-600
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Телеуправляемая самонаводящаяся электрическая торпеда типа 65
Дарья Драй © ИА REGNUM
Телеуправляемая самонаводящаяся электрическая торпеда типа 65

Добавим, что в Кронштадтском морском арсенале к 2020 году, когда будет отмечаться 75-летие Победы, создадут постоянную музейную экспозицию. Ко дню ВМФ в 2019 году планируется открыть экспозицию «Православие и флот» в Кронштадтском морском музее и создать мемориальный кабинет вице-адмирала Степана Макарова.

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Эсминец «Беспокойный»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Эсминец «Беспокойный»
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Военные корабли в Кронштадте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военные корабли в Кронштадте

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в Кронштадте начнется создание кластера ВМФ России. Это предполагает передислокацию в Кронштадт военно-морских образовательных и научных учреждений Санкт-Петербурга и формирование на их базе единого центра подготовки кадров для ВМФ.

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Петровская пристань в Кронштадте
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петровская пристань в Кронштадте
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Маяк в Средней гавани Кронштадта
Дарья Драй © ИА REGNUM
Маяк в Средней гавани Кронштадта

Кроме того, обновится инженерная, транспортная, социальная инфраструктура Кронштадта, откроются интерактивные музейные площадки. Планируется восстановление фортов Кронштадта и реконструкция других объектов культурного наследия.

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АС-22 на пристани в Кронштадте
Дарья Драй © ИА REGNUM
АС-22 на пристани в Кронштадте
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Сверхмалые подводные лодки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Сверхмалые подводные лодки

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Военно-морской кластер начнут создавать в Кронштадте в 2019 году

regnum author Дарья Драй
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