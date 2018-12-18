Абакан, 18 декабря, 2018, 11:02 — ИА Регнум. В Хакасии будет изменена и оптимизирована структура исполнительных органов власти. Об этом заявил новый глава республики Валентин Коновалов.

R-19.ru Совещание в Хакасии под руководством главы региона Валентина Коновалова

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 декабря, в республиканском правительстве, глава Хакасии объявил о реформе органов региональной власти. На первоначальном этапе в новой структуре обозначен 21 орган исполнительной власти.

Управление по обеспечению деятельности правительства Хакасии будет ликвидировано. Оно войдёт в состав администрации главы. Планируются и другие изменения. Министерство труда и занятости и министерство социальной защиты населения будут объединены. Госкомитет по делам молодёжи войдёт в состав министерства образования и науки.

В то же время появится два новых ведомства — комитет по энергетике и тарифному регулированию, комитет по информатизации, связи и цифровому развитию.

Власти Хакасии заверили, что реформа приведёт к сокращению штатной численности чиновников. Кто из них лишится работы, не уточняется.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, коммунист Валентин Коновалов стал главой Хакасии по итогам второго тура губернаторских выборов 11 ноября 2018 года. Его имя было в бюллетенях единственным, так как остальные кандидаты, в том числе единоросс Виктор Зимин, руководивший регионом почти 10 лет, с выборов снялись. В итоге жители Хакасии Коновалова поддержали, отдав за него 57,57% голосов

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После победы коммуниста на выборах из правительства Хакасии ушли 13 высокопоставленных чиновников. Новых управленцев было решено искать по конкурсу.

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