Москва, 18 декабря, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Настроения на рынке нефти остаются прежними — на более или менее внятных попытках роста игроки продолжают избавляться от фьючерсных контрактов. Так произошло 17 декабря, когда Brent потеряла более 2%, и сегодня, 18 декабря, с утра обновила двухнедельный минимум в районе $58,60, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Котировки не только не способны закрепиться над уровнем $61, им по-прежнему не удается уверенно расположиться выше психологической отметки $60, что с технической точки зрения указывает на предпосылки для более глубокой просадки в ближайшей перспективе», — считает эксперт.

Помимо внутренних факторов — опасений по поводу замедления мирового спроса, сохранения переизбытка предложения, неэффективности сделки ОПЕК+ и дальнейшего роста активности американских производителей — на сырьевом сегменте отражаются общие настроения инвесторов, которые заметно усугубились накануне. Американские фондовые площадки понесли внушительные потери, и с утра фьючерсы остаются на отрицательной территории. Агрессивная фиксация прибыли в преддверии заседания Федрезерва, который должен повысить ставку, отразилась и на нефти в качестве рискового актива.

«18 и 19 декабря трейдеры будут оценивать свежую статистику по запасам сырой нефти в Штатах. Если объемы увеличатся, а добыча не сократится, шансы на восстановление Brent над уровнем $61 станут еще ниже. Если цены станут развивать медвежий ход, можно ожидать попыток подержать рынок со стороны производителей ОПЕК+ посредством вербальных интервенций», — полагает Мащенко.

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