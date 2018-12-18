Москва, 18 декабря, 2018, 07:48 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило дополнительные ассигнования на развитие автомобильных дорог в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщатся на сайте правительства РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Согласно распоряжению на развитие и модернизацию сети автомобильных дорог общего пользования 27 регионов России получат межбюджетные трансферты в размере 12 млрд 073 млн рублей.

«Благодаря общему росту доходов бюджета страны появилась возможность увеличить расходы на модернизацию автодорожной системы ещё на 12 млрд рублей», — пояснил Медведев.

Средства предоставляются в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы». Документ одобрен на заседании правительства РФ 12 декабря 2018 года.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в 25 регионах России были введены абсолютно новые федеральные объекты — это 270 километров дорог и 18 мостов. В нормативное состояние приведено более 77 автодорог в стране.

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