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Правительство РФ выделило 2,9 млрд рублей «на дороги» шести регионам страны

Экономика

Средства получат Алтай, Якутия, Хабаровский и Алтайский края, а также Калужская и Новгородская области

Правительство РФ выделило 2,9 млрд рублей «на дороги» шести регионам страны
Дарья Драй © ИА REGNUM
Ремонт дороги

Москва, 4 сентября 2018, 11:11 — REGNUM  Шесть регионов России получат из федерального бюджета средства на развитие сети автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

Отмечается, что средства федерального бюджета в объеме 2,9 млрд рублей в рамках программы по развитию автомобильных дорог регионального, местного и межмуниципального значения получат Алтай, Якутия, Хабаровский и Алтайский края, а также Калужская и Новгородская области.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября по итогам встречи губернатора Светланы Орловой и главы Минтранса РФ Евгения Дитриха было заявлено, что министерство одобрило строительство объездных дорог около Александрова и Киржача Владимирской области.

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