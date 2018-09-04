Правительство РФ выделило 2,9 млрд рублей «на дороги» шести регионам страны

Москва, , 11:11 — REGNUM Шесть регионов России получат из федерального бюджета средства на развитие сети автомобильных дорог. Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, опубликовано на сайте правительства РФ.

Отмечается, что средства федерального бюджета в объеме 2,9 млрд рублей в рамках программы по развитию автомобильных дорог регионального, местного и межмуниципального значения получат Алтай, Якутия, Хабаровский и Алтайский края, а также Калужская и Новгородская области.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 сентября по итогам встречи губернатора Светланы Орловой и главы Минтранса РФ Евгения Дитриха было заявлено, что министерство одобрило строительство объездных дорог около Александрова и Киржача Владимирской области.

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