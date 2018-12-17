Женева, Швейцария, 17 декабря, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Представитель Евросоюза Марк Ванхойкелен обрушился с критикой на действия США во Всемирной торговой организации (ВТО), 17 декабря передает агентство Reuters.

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В ходе выступления в Женеве представитель ЕС отметил, что ВТО на сегодняшний день «в глубоком кризисе, и Соединенные Штаты находятся в его эпицентре»

Ванхолайнен призвал США «выдвинуть конкретные предложения» по реформированию ВТО, а также отказаться от практики торговых ограничений на рынке.

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