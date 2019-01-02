Лос-Анджелес, США, 2 января, 2019, 12:30 — ИА Регнум. Составлен рейтинг лучших фильмов ужасов 2018 года. Первое место критики отдали фильму режисера Ари Астера «Реинкарнация». Полный список был опубликован на сайте издания Screen Rant.

Цитата из кф «Хэллоуин», реж. Дэвид Гордон Грин. 2018. США Тыква

Второе место в списке досталось картине «Тихое место» режиссёра Джона Красински, третью позицию заняла «Суспирия» Луки Гуаданьино. В топ-5 также вошли фильмы «Истории призраков» (Энди Найман, Джереми Дайсон) и «Месть» (Корали Фаржеа). В первой десятке лучших фильмов ужасов окаались «Мэнди» (Панос Косматос), «Аннигиляция» (Алекс Гарленд), «Оверлорд» (Джулиус Эйвери), «Новорождённый» (Ленни Абрахамсон) и «Хэллоуин» (Дэвид Гордон Грин).

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Напомним, фильм «Реинкарнация» вышел на большие экраны в июне 2018 года. При бюджете $10 млн он смог собрать в мировом прокате более $79 млн. По мнению некоторых критиков, он является одним самых нестандартных фильмов ужасов.