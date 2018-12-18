Тбилиси, 18 декабря, 2018, 04:23 — ИА Регнум. Как обстоят дела с выполнением предвыборных обещаний у партии «Грузинская мечта», чей кандидат победил на президентских выборах в Грузии? Почему в среде оппозиции идет раскол на фоне попыток организовать «решительный протест»? Об этих и других особенностях нынешней внутриполитической ситуации в Грузии рассказывает автор ИА REGNUM Андро Малкин.

William Murphy Невыполненное обещание (скульптура Эммета Кейна)

Пока что те, кто являлся двигателями предвыборной активности как со стороны правящей «Грузинской мечты», так и ее оппонентов, несколько отошли в тень — это касается в первую очередь Бидзины Иванишвили, председателя правящей партии. Выполнение обещаний, данных перед вторым туром выборов, выглядит на данный момент повисшим в воздухе. Беспокойство вызывает и заявленная программа списания долгов, которая широко использовалась как средство агитации за кандидата от правящей партии.

Кроме того, власть собирается вводить непопулярные законы, продвижение которых было заморожено на момент выборов. Казалось бы, на таком фоне оппозиция могла бы отыграть немало политических очков в свою пользу, но вместо этого наметился раскол по принципиальному вопросу — стоит ли продвигать от имени оппозиции проигравшего выборы Никола Вашадзе как «истинного президента Грузии».

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