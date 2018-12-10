Грузия: Первые последствия выборов

Андро Малкин, , 13:23 — REGNUM

Выборы президента Грузии закончились, правящая партия «Грузинская мечта» усиленно готовится к инаугурации и, пытаясь избежать каких-либо инцидентов с оппозицией, разрабатывает достаточно сложный план этого мероприятия и маршрут для главного действующего лица церемонии.

После выборов два лидера двух противостоящих друг другу сил исчезли с телевизионного и интернет-пространства, и инициативу в свои руки в обеих партиях взяли лидеры второго плана.

Председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили, который до выборов президента настоятельно просил у населения «еще один год, чтобы все поставить на свои места и все назвать своим именем», под чем большая часть граждан Грузии поняла «выполнение всех ранее данных обещаний», ушел в тень. Публичных заявлений он не делает, интервью не дает, на заседаниях правящей партии не появляется.

В воздухе повисли и обильно раздававшиеся народу до второго тура выборов обещания. В том числе обещание о списании банковских долгов. От прямых разговоров на эту тему в правительстве Грузии уклоняются, лишь ссылаясь на пассивность банков и микрофинансовых организаций в вопросе списания долгов населению.

До второго тура гражданам было обещано, что с 3 декабря в интернете появится специальный сайт, на котором каждый «ярый неплательщик», взявший до 1 января 2018 года в том или ином банке или другой финансовой организации кредит на сумму до 2000 лари, а с погашением долга не справившийся, сможет проверить наличие своей фамилии в списке «счастливчиков», которым правительство обнулит долги.

Как и следовало ожидать, сайт 3 декабря не появился, и независимые грузинские аналитики предполагают, что такого сайта либо вообще не будет, либо будет создан некий закрытый портал, на котором каждый сможет проверить только наличие собственной фамилии. По их же мнению, списки тех, кому простят долги, если и будут составлены, то охватят вовсе не 600 тысяч человек, как обещал премьер-министр, а гораздо меньшее количество должников, в основном тех, от кого возвращения долгов уже и не ждали и с кого и взять нечего.

Из кулуаров банковско-финансового сектора просочились и другие детали сделки, которую правящая партия, точнее принадлежащий ее председателю фонд «Карту» предлагали заключить банкам и микрофинансовым организациям. Из заявления премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и министра финансов Иванэ Мачавариани следовало, что банки и финансовые организации спишут 600 тысячам граждан долги на сумму 1,5 млрд лари, и эти 1,5 млрд лари этим финансовым институтам возместит фонд «Карту». Оказалось, что фонд «Карту» предлагал кредиторам возмещение лишь части выданной в кредит суммы, точнее 6−9%, остальную же сумму те должны были списать должникам за свой счет.

Большая часть учреждений финансового сектора с таким предложением не согласилась, пояснив, что тем самым потерпит значительные убытки, и выступила с ответным предложением к правительству и фонду «Карту». Ассоциация микрофинансовых организаций заявила, что готова списать долги только социально незащищенным лицам и лицам с ограниченными возможностями, и сделает это за свой счет, без предлагаемых фондом «Карту» 6% либо 9%.

Взаимно противоречивые заявления относительно базы данных должников, которым спишут банковские кредиты, делают как в минфине, так и в фонде «Карту», ссылаясь на инертность различных банковско-финансовых учреждений.

Интересно, что до второго тура выборов некие лица звонили избирателям на домашние и мобильные телефоны, представлялись координаторами правящей партии и сообщали, что данному гражданину его долг в банке уже списан и что после выборов он получит тому наглядное подтверждение. А посему призывали срочно идти и голосовать за поддерживаемого правящей силой кандидата. В селах на зданиях местных управ вывешивались списки жителей, якобы уже внесенных в списки должников», и было обещано, что долги уже фактически списаны.

Немногие решились проверить эту информацию в банке или микрофинансовой организации, которой они задолжали, но те, кто проверил, оказались разочарованными. В банках таким «упорным» гражданам заявляли, что долг им никто не списывал и платить за кредит они должны вместе со всеми начисленными процентами, штрафами и неустойками.

Оппоненты нынешней власти называют эту инициативу «очередным блефом Иванишвили» и выражают уверенность, что это обещание, как и все предыдущие посулы лидера правящей партии, выполнено не будет. Другие предполагают, что данное обещание коснется лишь малой части населения и будет выполнено не за счет фонда «Карту», а за счет самих финансовых институтов. А для того, чтобы убедить население Грузии в выполнении данных правительством обещаний, «счастливчиков» покажут по телевизору, где те выразят властям благодарность за списание непосильного долга.

Впрочем, процедура обнуления банковских долгов должна начаться с 15 декабря и закончиться до конца года. Судя по названной премьер-министром цифре должников (600 тысяч человек), банковские долги есть почти у каждой грузинской семьи. Так что убедиться в выполнении данного правительством обещания каждая семья сможет на собственном примере. Времени осталось не так уж и много.

А между тем со стороны властей вновь стали звучать предупреждения о введении в действие тех законов, инициатив и положений, которые вызывали у населения протест и в связи с выборами были временно приостановлены.

В частности, с будущего года вступят в силу те ограничения и требования, которые планировалось ввести для людей, занимающихся «таксованием», уже в этом году. Таксисты, которые перекрасят машины в белый цвет, получат лицензию категории «А», если их автомобиль будет леворульным и четырехдверным. Для владельцев таких автомобилей предусмотрен ряд льгот и преимуществ: они смогут бесплатно пользоваться парковкой и работать как по вызовам, так и подсаживать пассажиров на улицах. Таксисты, чьи автомобили в эти требования «не садятся», таких льгот и преимуществ лишаются, а работать смогут только по вызову. Можно предположить, что в дальнейшем правительство перейдет к поэтапному претворению и остальных временно отложенных в связи с выборами инициатив и законов.

После выборов население Тбилиси столкнулось с ростом цен на продукты и товары первой необходимости. Хлеб во всех сетях магазинов и супермаркетов подорожал в среднем на 10−15 тетри. Производители хлебопродуктов объяснили этот процесс тем, что еще до выборов в торговой сети выросли цены на муку. В предвыборный период им еще удавалось сдерживать цены на хлеб, а после выборов оказалось невыгодно, и, соответственно, цены подняли.

Правительство тем временем усиленно готовится к инаугурации, а так как параллельно свою активность в день инаугурации планирует и оппозиция, правящая партия ищет пути для того, чтобы предотвратить возможные эксцессы, тем более что на церемонию вступления в должность первого в Грузии президента-женщины приглашены высокопоставленные зарубежные гости.

Пока делаются лишь общие заявления относительно деталей самой церемонии. Как заявил журналистам председатель комиссии по организации инаугурации президента Каха Кахишвили, церемония будет проходить в трех локациях — Тбилиси, Телави и Цинандали. По желанию самой Саломе Зурабишвили, в Тбилиси она посетит пантеон писателей и общественных деятелей на Мтацминда, где возложит венок к могиле Ильи Чавчавадзе, затем почтит память сограждан у мемориала погибшим за территориальную целостность на площади Героев. Из Тбилиси церемония переместится в Телави, где новоизбранный президент принесет присягу во дворце грузинского царя Ираклия Второго, а из Телави вместе с гостями направится в Цинандали, где будет дан праздничный прием для зарубежных делегаций и представителей правительства.

По заверению Кахи Кахишвили, комиссия работает над тем, чтобы церемония прошла, с одной стороны, в торжественной обстановке, а с другой стороны, чтобы на нее было потрачено как можно меньше средств. При этом всем желающим принять в ней участие организаторы обеспечат транспортировку ко всем местам проведения инаугурации. Гостиницу нанимать гостям не придется, так как, по заявлению Кахишвили, церемония начнется в 15:00 часов и закончится в 19:00 часов того же дня.

Организатор инаугурации выразил надежду, что запланированные оппозицией на день инаугурации президента акции протеста пройдут без эксцессов и не нанесут урона имиджу Грузии.

По словам Кахи Кахишвили, грузинское законодательство обеспечивает всем гражданам свободу собраний и выражения мнения, но делаться это должно в рамках закона.

Ранее, еще до объявления о проведении инаугурации президента в Телави, оппозиция запланировала масштабную акцию протеста на 16 октября (день инаугурации) у здания парламента в Тбилиси, где должна была пройти эта церемония согласно изданному еще в 2001 году указу президента Грузии. После того как сама Саломе Зурабишвили сообщила о решении переноса церемонии принятия присяги в Телави, представители «Единого национального движения» заговорили о том, что их акция 16 октября также планируется в нескольких локациях, и одной из таких локаций назвали именно Телави.

Пока власть готовится к вступлению в должность новоизбранного президента, а оппоненты — к акции протеста, в рядах самой оппозиции, сплотившейся было перед выборами с целью «поражения режима Иванишвили», наметились первые признаки раскола. Член фракции «Национальное движение» парламента Грузии Саломе Самадашвили заявила, что в акции протеста оппозиции 16 декабря участвовать не будет.

«Я лично не собираюсь участвовать ни в какой акции, на которой Григола Вашадзе приветствуют как президента Грузии. Это только вредит интересам оппозиции как внутри страны, так и за ее пределами», — написала депутат на своей странице в соцсети Facebook.

Она подчеркнула, что выборы были проведены с «огромными нарушениями», но разговоры о нелегитимности избранного президента и гражданском неповиновении, по мнению Самадашвили, вызвали обратный эффект, и международные оценки оказались гораздо менее критичными, чем следовало ожидать.

Как бы в ответ на это заявление еще один член «Национального движения», правда, не депутат парламента, Нино Каландадзе, опять-таки через Facebook, не останавливаясь на личностях, заметила, что «как только корабль дал крен, с него побежали крысы».

Оппозиция в лице сгруппировавшихся вокруг партии экс-президента Михаила Саакашвили политических организаций пока своих дальнейших планов не разглашает, но сам Михаил Саакашвили уже объявил, что 10 декабря в эфире телекомпании «Рустави-2» сделает очередное заявление. Вероятно, его выступление прольет новый свет на старые планы оппонентов «Грузинской мечты» и определит тот фон, в котором пройдет для Грузии 16 декабря.