Москва, 17 декабря, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Технически ситуация на рынке нефти не изменилась. Важные уровни поддержки сохранены: $58,36 — $57,50 за баррель, что дает повод рассчитывать на рост с прежними целями $65 — $66 за баррель. А текущую консолидацию можно воспринимать как подготовку базы для старта вверх, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В среднесрочной перспективе нефть имеет потенциал начать рост. Во-первых, у нефти появилась поддержка в виде договоренности ОПЕК+, а также формирующаяся тенденция на снижение запасов нефти в США. По последним данным от минэнерго США, запасы за прошедшую неделю снова снизились, что стало третьей неделей подряд.

«На этой неделе самой главной статистикой для нефтяного рынка станут данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов, а также данные от Baker Hughes по количеству активных буровых установок», — отметил Капустянский.

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